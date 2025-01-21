Москвичка и американец подрались из-за Трампа и Байдена в столичной чебуречной

Американец и его подруга из Москвы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, посетили чебуречную в Москве. В ходе встречи между ними произошел конфликт, причиной которого стал президент США Дональд Трамп. Об этом передает телеграм-канал SHOT.

20 января 44-летний житель США Джон Джордан пригласил 31-летнюю гражданку России Руслану в чебуречную на Сретенском бульваре в центре столицы. Они заказали две бутылки водки и с десяток чебуреков на вынос. Пока они ждали заказ, умудрились прилично напиться и в итоге провели в заведении более четырех часов.

«Когда разговор зашел за инаугурацию [Трампа], Джон стал совсем крейзи. Он орал, что лучше бы оставили [его предшественника на посту главы государства Джо] Байдена», — рассказал один из очевидцев инцидента.

Избранница американца, в свою очередь, демонстрировала поддержку действующему президенту Трампу. В результате конфликт между посетителями вышел из-под контроля: Джон начал кричать, а затем они оба принялись разбрасывать вещи и громить чебуречную.

«Оказалось, что за столиком они еще и успели употребить наркотики», — говорится в сообщении.

Работники учреждения не смогли самостоятельно справиться с нарушителями порядка, поэтому они вызвали полицию и скорую помощь. Гражданина США и его спутницу доставили в токсикореанимационное отделение больницы с признаками отравления.

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