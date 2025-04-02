Москвичка по указке аферистов с легкостью рассталась с двумя квартирами и ценностями

Гражданка, проживающая в столице, стала жертвой мошенников. Они вынудили ее продать две квартиры общей стоимостью 37 млн руб., а также ювелирные украшения и старинные иконы. После этого она перевела полученные средства на «безопасные счета», предоставленные злоумышленниками. Об этом стало известно от источника, предоставившего информацию РЕН ТВ.

По словам источника, в начале февраля женщина получила сообщение в мессенджере от человека, который представился ее бывшим коллегой. В сообщении говорилось о том, что на рабочем месте проводятся следственные мероприятия.

Вскоре после этого с женщиной связались еще несколько человек, которые представились сотрудниками различных ведомств. Они убедили женщину в том, что некие мошенники якобы пытаются оформить на нее денежный займ.

«Затем с ней связался «сотрудник ФСБ» и стал запугивать уголовной ответственностью якобы за перевод денег ВСУ», — уточнил собеседник.

Чтобы предотвратить мошенничество и защитить свое имущество, злоумышленники посоветовали женщине продать свои квартиры. Она последовала их совету и осуществила продажу, после чего перевела полученные финансовые средства на определенные ими «безопасные счета».

Кроме того, женщина передала курьеру золотые украшения: цепочку и кулон с бриллиантами, которые вместе стоят около полумиллиона рублей. Также она отдала часы за 300 тыс. руб. и три старинные иконы, общая стоимость которых составляет примерно 3 млн руб.

Кроме того, пострадавшая оформила кредитную карту и перевела деньги на счет мошенников.

В настоящее время полиция проводит расследование, чтобы найти виновных.

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