Москвичка подожгла будку на избирательном участке по заказу украинцев

70-летняя жительница Москвы получила некий заказ с Украины от телефонных мошенников и отправилась на избирательный участок, чтобы выполнить задуманное. Об этом сообщает MASH в пятницу, 15 марта.

Как рассказывает канал, украинцы дали москвичке следующее задание: поджечь будку для голосования на избирательном участке. Бабушка собралась и выполнила задуманное на участке №1527: облила ширму бензином, подожгла и стала снимать все происходящее на телефон. Для чего – неизвестно, но можно предположить, что заказчикам потребовался отчет.

Теперь пожилой женщине грозит вполне реальный срок по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, а если подтвердится, что делала она это сознательно и по наводке – то и по госизмене.