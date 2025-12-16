Москвичка получила укусы клопа вместо стрижки в парикмахерской

Москвичка решила постричься в одной из столичных парикмахерских и была неприятно удивлена сервисом.

Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канала «SHOT Проверка», вместо стрижки россиянка получила укус клопа. По ее словам, насекомое забралось под защитный тканевый воротничок, который используют мастера во время стрижки, и покусало ее.

Вернувшись домой, девушка обнаружила на коже характерные красные пятна от укусов. Она связалась с администрацией салона, чтобы предъявить претензию по поводу антисанитарии и причиненного вреда.

Руководство салона свою вину не признало и ответственности не приняло. Тогда клиентка подготовила и направила жалобу в территориальное управление Роспотребнадзора.

При изучении отзывов об этой парикмахерской выяснилось, что инцидент с клопом — не единственная проблема. Другие посетители жаловались на грубое и непрофессиональное общение со стороны персонала, а также на низкое качество самих парикмахерских услуг.

Ранее сообщалось, что блогершу-ревизора из Нижнего Новгорода избили в салоне красоты во время проверки.