Москвичка получила укусы клопа вместо стрижки в парикмахерской
SHOT: жительницу Москвы покусал клоп во время стрижки в местной парикмахерской
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Москвичка решила постричься в одной из столичных парикмахерских и была неприятно удивлена сервисом.
Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канала «SHOT Проверка», вместо стрижки россиянка получила укус клопа. По ее словам, насекомое забралось под защитный тканевый воротничок, который используют мастера во время стрижки, и покусало ее.
Вернувшись домой, девушка обнаружила на коже характерные красные пятна от укусов. Она связалась с администрацией салона, чтобы предъявить претензию по поводу антисанитарии и причиненного вреда.
Руководство салона свою вину не признало и ответственности не приняло. Тогда клиентка подготовила и направила жалобу в территориальное управление Роспотребнадзора.
При изучении отзывов об этой парикмахерской выяснилось, что инцидент с клопом — не единственная проблема. Другие посетители жаловались на грубое и непрофессиональное общение со стороны персонала, а также на низкое качество самих парикмахерских услуг.
Ранее сообщалось, что блогершу-ревизора из Нижнего Новгорода избили в салоне красоты во время проверки.