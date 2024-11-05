Суд отклонил иск москвича к организаторам лотереи «Русское лото» на 566 тыс. руб.

Житель Москвы пытался заставить через суд организаторов лотереи «Русское лото» выплатить ему более чем полмиллиона рублей. Данный иск был отклонен. Об этом сообщило РИА Новости.

Москвич приобрел 12 билетов данной лотереи. Затем он, ссылаясь на закон о защите прав потребителей, пытался заставить организаторов выдать ему 566 тыс. руб. Именно такая сумма была заявлена в иске. В то же время ответчик пытался опротестовать данную сумму. По его мнению, три билета у истца вообще ничего не выиграли, по остальным же ему причитается к получению только 1,6 тыс. руб.

Кузьминский суд города Москвы рассмотрел иск и заявил, что отклоняет его. По мнению судей, различные конкурсы, пари, азартные игры и лотереи никак не регулируются законом о правах потребителя. Истец уже опротестовал это решение, подав апелляцию в Мосгорсуд.

Ранее сообщалось, что суд взял под арест жительницу Москвы, которая публично выражала неуважение к лицам русской национальности. Вдобавок она стреляла дважды в своем подъезде в сторону строителя, который проводил работы. Теперь у нее есть время подумать над своим поведением в СИЗО.