Москвичка променяла свой успешный бизнес на службу в зоне СВО

Девушка отказалась от столичной жизни и своего бизнеса ради службы на СВО, пишет RT. Москвичка взяла позывной Фурия, затем отправилась в бригаду «Эспаньола» для помощи Родине.

Фурия находится на фронте уже около года, а до этого держала ресторан в Москве. Перед уходом на линию соприкосновения она окончила курсы тактической медицины и получила ряд других важных навыков, чтобы помочь в защите интересов страны. Сейчас девушка служит на складе медикаментов, помогает бойцам и складывает им аптечки. Также она выезжает на огневые точки, чтобы спасать раненых.

Собеседница вспомнила, как однажды по машине прилетел вражеский удар, один боец погиб, а другой получил серьезные ранения. Эвакуироваться приходилось самостоятельно под гнетом украинских БПЛА.

«Было очень тяжело оттуда выбираться. Небо было очень грязное (много вражеских БПЛА. — RT), били все подряд, не жалели. Неважно — группа, один человек, «буханка», квадроцикл. Подъехать за нами никто не мог», — вспоминает Мария.

До безопасного места пришлось идти пешком полтора часа. По пути команда сбила два дрона, но в итоге не пострадала и смогла спастись. Во многом это получилось благодаря Фурии.

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