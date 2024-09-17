В Москве бойца ММА Исмаилова оштрафовали за возбуждение ненависти к полицейским

В Москве по решению суда на 20 тыс. руб. был оштрафован боец ММА Магомед Исмаилов, который обвинялся в возбуждении ненависти к полицейским. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Около года назад спортсмен выложил в Instagram* видео со своим участием, в котором обрушился с критикой на полицейских из-за прошедших рейдов в мечетях. В своем послании он назвал стражей порядка «бандитами в масках». По сведениям «Матч ТВ», первые два заседания боец «прогулял», а сегодняшнее прошло без его непосредственного участия.

Ранее сообщалось о том, что Илон Маск согласился выйти на ринг и сразиться по правилам бокса с президентом Венесуэлы Николасам Мадуро.

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