Москвичка уехала в Калужский монастырь трудницей и рассказала о переменах в жизни

Психолог-практик и коуч Лариса Буткина давала на протяжении года задания москвичке и репортеру gazetametro.ru . Последнее из них оказалось интересным и необычным: оставить все мирское и уехать в монастырь. Журналистка рассказала, как стала трудницей и почему это было полезным опытом.

Оптина пустынь находится вдали от цивилизации в окружении живописного леса. Путь туда оказался трудным: при себе 3 тыс. рублей и рюкзак с самым необходимым. Когда девушка оказалась на месте, она заселилась в келью на шесть мест для трудников. Это такие люди, которые следуют правилам, распорядку и заданиям монастыря. Все что человеку предоставляется — это койка, питание и душ в раз в неделю по талончикам.

«Если человек находится в кризисе или на перепутье – не понятно, куда двигаться дальше, очень полезно сделать остановку. Для этого нужно поменять условия жизни, например, приехать трудником в монастырь. Здесь тебе не нужно думать, как себя прокормить, можно просто сосредоточиться на молитвах, успокоиться и принять ситуацию такой, какая она есть. И в спокойном состоянии из жизни в новых материальных условиях (у тебя ничего нет) и в окружении любящих людей посмотреть в свое будущее», — рассказала коуч Лариса Буткина.

Трудники работают на благо своей души, отрабатывая грехи, находя решение сложных жизненных ситуаций и выполняя простую мирскую работу. Монастырь дает задания, среди которых может быть уборка в прачечной, в гостиницах, работа в саду или других местах.

Послушник Владимир отметил, что людей всегда приводит в монастырь бог, хотя сами пришедшие называют это случайностью. Взамен за отработку люди получают покой и неожиданные дары. Конечно, пришедшие обязаны не только трудиться исправно без прогулов, но и молиться. Это, по признанию трудницы, оказалось тяжело.

Основное время работы она провела в саду, а на службах иногда сидела на туристической подушке из-за занятости стульев. Ко многому пришлось адаптироваться, многому учиться, отпуская мирские проблемы и переживания.

«Я собиралась потренировать навык гибкости и адаптивности, чтобы стать богаче, а в результате получила неожиданный эффект – у меня пропал страх бедности. Я поняла, что при отсутствии денег жизнь не кончается – люди годами живут в разных монастырях совершенно бесплатно и выглядят очень счастливыми», — отметила прошедшая путь трудника москвичка.

Девушка поняла, что стоило взять с собой складкой стульчик для сидения во время службы, так как на всех обычно их не хватает. Желательно иметь фартук, резиновые перчатки и какие-то вспомогательные предметы в зависимости от задания. Незаменимыми предметами станут полотенце, влажные салфетки и туалетная бумага. С собой нужно взять кофе или чай в пакетиках, либо заварку, термос, контейнеры для еды и мощный павербанк. По сути, этот набор почти подходит для похода. Все-таки в келье не густо, предоставить совсем все не могут.

Важно помнить, что поездка в монастырь — не отдых, а тяжелый труд, который, как убедилась репортер, окупается. По возвращении ей отдали долги и подарили множество книг, для нее стали ценнее обычные бытовые вещи и отношения с близкими. Такая смена обстановки действительно помогла по-новому взглянуть на жизни, финансы и трудности.

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