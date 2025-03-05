Москвичка ужаснулась мигающей камере во время интимной процедуры в салоне красоты

Клиентка одного из московских салонов красоты сделала шокирующее открытие во время процедуры интимной эпиляции — она обнаружила видеокамеру, установленную прямо перед кушеткой. Об этом инциденте девушка рассказала Mash.

По словам москвички, мигающую камеру она заметила 4 марта. Девушка испугалась и нашла другую клиентку, с которой они объединились и вызвали полицию в салон, расположенный в районе Ховрино.

Также девушка выразила обеспокоенность тем, что ее 11-летняя дочь в том числе является клиенткой салона, сотрудники которого быстро прокомментировали инцидент. Они заявили, что видеокамера была предназначена для обеспечения пожарной безопасности и висит там якобы уже 12 лет.

Чуть позже персонал изменил свои объяснения, отметив, что камера была установлена для контроля за работой сотрудников, но в прошлом году ее отключили. При этом ответить, почему видеокамера была направлена именно на кушетку, руководство салона не смогло, но пообещало в ближайшее время ее демонтировать.

Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья Юлия Павликова завоевала титул «Мисс Европа-2025».