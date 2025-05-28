Москвичке по ошибке удалили здоровые органы в столичной клинике

Жительница столицы рассказала, что в медицинском учреждении ей провели операцию по удалению здоровых органов, хотя диагноз был поставлен неверно. Эту информацию опубликовал Следственный комитет в своем Телеграм-канале.

Расследование уголовного дела, связанного с этим инцидентом, было в компетенции Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве. Однако после обращений пострадавшей стороны дело было передано в Министерство внутренних дел Российской Федерации для дальнейшего расследования.

«Пациентка утверждает, что в 2021 году из-за ошибочного диагноза ей удалили здоровые органы. Несмотря на проведенное расследование, до настоящего времени заслуженное наказание никто не понес», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что египетские врачи провели операцию на сердце российскому туристу.