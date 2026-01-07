Москву и Подмосковье накроет сильный снегопад с метелью

В конце рабочей недели Москву и Подмосковье накроет интенсивный снегопад, который будет сопровождаться метелью и ухудшением дорожной обстановки. Синоптики предупреждают о снежных заносах, гололедице и сильном ветре, пишет ТАСС .

По прогнозу Гидрометцентра России, в течение суток 9 января в столичном регионе ожидаются обильные осадки в виде снега. В отдельных районах снег может быть сильным, возможны метель и образование снежных заносов на трассах и городских дорогах.

Синоптики также прогнозируют усиление северо-восточного ветра. Его порывы могут достигать 18 метров в секунду, что дополнительно осложнит погодную ситуацию.

Температурный фон останется устойчиво отрицательным. В Москве ночью ожидается от минус 10 до минус 12 градусов, в области — от минус 15 до минус 10. Днем температура составит от минус 13 до минус 8 градусов, в зависимости от района.

Причиной ухудшения погоды станет прохождение активного атмосферного фронта, связанного со средиземноморским циклоном. По данным метеорологов, 9 января центр циклона будет находиться над западной частью Центральной России, что приведет к усилению осадков и ветра. В отдельных местах не исключено налипание снега на линии электропередачи и деревья.

Ранее сообщалось, что Турция заявила о готовности обеспечить безопасность в Черном море после мира на Украине.