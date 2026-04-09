Москву накроет пик арктического холода в ближайшие сутки

В ближайшие сутки в столичном регионе прогнозируется пик похолодания, связанного с вторжением арктических воздушных масс. Об этом « Ленте.ру » сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его данным, в ночные часы температура воздуха может опуститься до нуля и ниже — до минус 3 градусов. На дорогах при этом ожидается образование тонкого слоя льда, что значительно повысит риск аварийных ситуаций.

Синоптик отметил, что подобные погодные условия затронут не только Москву, но и Московскую область, а также соседние регионы. В связи с этим он рекомендовал водителям и пешеходам соблюдать повышенную осторожность.

К выходным ситуация начнет постепенно улучшаться. Осадки станут менее интенсивными, местами возможны смешанные формы — снег с дождем. В дневные часы температура начнет медленно расти, а в воскресенье может приблизиться к отметке в плюс 10 градусов и выше, вернувшись к климатической норме. При этом осадки приобретут локальный характер.

По прогнозам специалиста, на следующей неделе весна окончательно возьмет верх. Основное потепление ожидается во второй половине недели, когда температура может подняться как минимум до плюс 15 градусов.

Также ученые отмечали, что нынешняя волна похолодания способна временно облегчить состояние людей, страдающих сезонной аллергией.

