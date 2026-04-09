«Выходи и смотри на листочки»: Гоблин призвал россиян ценить момент по примеру японцев

Известный блогер и переводчик Дмитрий Пучков, больше знакомый публике как Гоблин, выступил с философским наставлением. Он призвал соотечественников, погрязших в бытовой рутине, брать пример с японцев и учиться радоваться каждой мелочи. Об этом сообщает «Lenta.ru».

По словам Пучкова, людям кажется, что время ускоряется, когда их жизнь становится однообразной. Дни сливаются в серую массу, и вот уже год пролетел, а вспомнить нечего. Чтобы этого избежать, блогер советует перенять восточную философию. Японец, выйдя на улицу, способен испытать восторг от зеленого листочка, от дуновения ветра или от капель дождя.

Гоблин призывает не быть равнодушными. Надо замечать красоту вокруг — даже если это просто желтый лист под ногами или солнце, выглянувшее из-за туч. Каждой минуте, по его убеждению, нужно радоваться. И чем чаще человек получает свежие впечатления, тем медленнее и насыщеннее течет его жизнь.

Ранее стало известно, что россияне сметают горящие туры в ОАЭ после перемирия.