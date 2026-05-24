Москву после жары ждет резкое похолодание до апрельских температур

В Москве завершился период аномально жаркой погоды, который продолжался пять дней и сопровождался температурными рекордами. Об этом в своем телеграм-канале сообщил синоптик Александр Леус. По его прогнозу, после прохождения холодного атмосферного фронта в столичный регион начнут поступать более прохладные воздушные массы.

Синоптик сообщил, что ночью 23 мая в Москве выпало около 16 миллиметров осадков — почти четверть месячной нормы мая. В выходные в столице еще сохранится относительно комфортная погода: температура составит около +23…+25 градусов, осадков не ожидается.

Однако уже с понедельника в Центральную Россию начнет поступать холодный воздух из северных широт. По прогнозам синоптиков, новый атмосферный фронт принесет дожди и постепенное снижение температуры до климатической нормы.

Во вторник дневные показатели опустятся до +14…+16 градусов, что окажется ниже средних многолетних значений для конца мая. В середине недели ожидается облачная и дождливая погода с порывистым северным ветром и пониженным атмосферным давлением.

Апогей похолодания прогнозируется в четверг и пятницу. Днем воздух в Москве прогреется лишь до +12…+14 градусов, что больше соответствует середине апреля, чем финалу весны.

По предварительным данным, в выходные температурный фон начнет постепенно повышаться, однако до конца мая показатели останутся ниже нормы.

Ранее сообщалось, что теплая погода сохранится в Москве и области в воскресенье.