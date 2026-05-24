Теплая погода сохранится в Москве и области в воскресенье

В Московском регионе в воскресенье, 24 мая, ожидается теплая погода с переменной облачностью. Местами возможны кратковременные дожди, следует из прогноза Гидрометцентра России.

В Подмосковье днем температура воздуха составит от +20 до +25 градусов. В ночные часы по области похолодает до +13.

В Москве днем столбики термометров поднимутся до +23…+25 градусов, ночью ожидается около +9.

Ветер будет западного и северо-западного направлений со скоростью 3–11 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм рт. ст.

Ранее в Подмосковье объявили желтый уровень опасности из-за риска пожаров. Предупреждение будет действовать как минимум до 03:00 25 мая. Впериод высокой пожарной опасности необходимо соблюдать осторожность при обращении с огнем и избегать разведения костров в природных зонах.