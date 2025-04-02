Москву завалит снегом в первые выходные апреля

Более 10 сантиметров снега может выпасть в Москве на протяжении 6–8 апреля. Такой прогноз в своем телеграм-канале опубликовала метеоролог Татьяна Позднякова.

По утверждению эксперта, российскую столицу в конце недели ожидает сильное похолодание, которое будет сопровождаться осадками.

«Северо-восточный ветер принесет снег и существенное похолодание. На графике видно, что с 6 по 8 апреля в Москве может нападать более 10 см снега, который при слабо положительной температуре воздуха не скоро растает», — указала она.

Причиной этому станет сильный циклон, который вторгнется в Московский регион с юга. Позднякова заявила, что ситуация может быть сравнима с апрелем 1998 года, когда выпавший снег продержался на протяжении восьми дней.

Ранее синоптик Тишковец сообщал о заметном похолодании в Москве, которое может произойти перед самыми первомайскими праздниками. По его словам, апрель в Москве ожидается дождливый и прохладный, по ночам возможны заморозки.