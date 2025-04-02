Синоптик Тишковец: Москве грозит арктическое вторжение на Первомай
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В столице в конце апреля прогнозируется существенное снижение температуры воздуха, связанное с приходом арктического воздуха, сообщил Евгений Тишковец, главный метеоролог центра погоды «Фобос». Он поделился этой информацией в социальной сети «ВКонтакте».
Специалист прогнозирует, что в наступившем апреле в столичном регионе будет мало солнечных дней и много дождей.
«Среднемесячная температура воздуха если и превысит положенную норму, то в целом не более чем на 1-2 градуса», — подчеркнул Тишковец.
Он сообщил, что в начале апреля ожидается похолодание, возможны ночные заморозки. Дневная температура будет колебаться в пределах 10-15 градусов тепла, а в отдельные дни может достигать 20 градусов.
«Однако под занавес, накануне Первомая, есть вероятность очередного арктического вторжения», — предупредил Тишковец.
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