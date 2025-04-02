Синоптик Тишковец: Москве грозит арктическое вторжение на Первомай

В столице в конце апреля прогнозируется существенное снижение температуры воздуха, связанное с приходом арктического воздуха, сообщил Евгений Тишковец, главный метеоролог центра погоды «Фобос». Он поделился этой информацией в социальной сети «ВКонтакте».

Специалист прогнозирует, что в наступившем апреле в столичном регионе будет мало солнечных дней и много дождей.

«Среднемесячная температура воздуха если и превысит положенную норму, то в целом не более чем на 1-2 градуса», — подчеркнул Тишковец.

Он сообщил, что в начале апреля ожидается похолодание, возможны ночные заморозки. Дневная температура будет колебаться в пределах 10-15 градусов тепла, а в отдельные дни может достигать 20 градусов.

«Однако под занавес, накануне Первомая, есть вероятность очередного арктического вторжения», — предупредил Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал прогноз по возможному снегопаду на майские праздники.