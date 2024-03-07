«Мособлэнерго» примет дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения в праздники

Компания «Мособлэнерго» вводит дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения подмосковных потребителей в праздничные дни, сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.

С 8 по 11 марта планируется организовать круглосуточное дежурство руководителей предприятия, а также оперативного и оперативно-ремонтного персонала.

«Мособлэнерго» также отменяет все плановые ремонты в период с восьми часов утра 8 марта до восьми часов утра 11 марта. За исключением работ, которые связаны с ликвидацией технологических нарушений в сетях компании.

На круглосуточном дежурстве для оперативного устранения аварий находится шестьдесят шесть бригад, при режиме повышенной готовности дополнительно привлекаются еще свыше трехсот бригад и почти шестьсот единиц техники.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев запустил котельную у Ледового дворца в городском округе Клин.