Мострансавто будет перевозить гостей и участников «Сырного фестиваля» в Истре

Автобусы АО «Мострансавто» будут перевозить гостей и участников «Сырного фестиваля», который будет проходить в деревне Дубровское городского округа Истра до конца недели. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Автобусы будут осуществлять перевозку на бесплатной основе в режиме шаттлов от железнодорожных станций Новоиерусалимская и Истра до площадки фестиваля и обратно с 9:00 до 21:00 часов. Перед этим все транспортные средства прошли необходимый предрейсовый контроль, с водителями провели дополнительный инструктаж по безопасности, соблюдению скоростного режима и правил дорожного движения, культуре общения с пассажирами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о на начале «Сырного фестиваля».