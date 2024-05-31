Мострансавто подарит юным пассажирам Подмосковья подарки в честь Дня защиты детей
Фото: [Пресс-служба Мострансавто]
В Международный день защиты детей АО «Мострансавто» будет дарить юным пассажирам значки в виде автобусов, логотипа компании и валидатора, их можно будет получить на некоторых автовокзалах и автостанциях предприятия, а также в автобусах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Мострансавто подготовило более 500 брендированных значков. В праздничный день сувениры подарят школьникам и пассажирам с детьми. Значки можно будет закрепить на одежде или рюкзаке», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что компания на регулярной основе дарит своим пассажирам сувениры в честь различных праздников.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.