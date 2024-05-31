Мострансавто подарит юным пассажирам Подмосковья подарки в честь Дня защиты детей

В Международный день защиты детей АО «Мострансавто» будет дарить юным пассажирам значки в виде автобусов, логотипа компании и валидатора, их можно будет получить на некоторых автовокзалах и автостанциях предприятия, а также в автобусах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.