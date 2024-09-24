Мотоблогерша Анютамини рассказала про нападение неизвестного в Москве

В столице произошло нападение на блогершу Анну Макаренкову, более известную, как Анютамини. Она рассказала KP.RU (Москва), как произошла атака у ее дома на Волоколамском шоссе.

Полиция ищет напавшего на мотоблогершу Анютамини неизвестного. Девушка рассказала, что мужчина словно целенаправленно поджидал ее 21 сентября около дома. Агрессор был в сером спортивном костюме, скрывающей лицо балаклаве и перчатках. В таком виде он набросился на нее с баллончиком и ножом. Анна едва слезла с мотоцикла и потеряла равновесие, так как начала активно пятиться назад от угрозы.

Когда блогерша упала, мужчина брызнул из баллончика и забрал у нее телефон. После он попытался украсть мотоцикл, но потерпел неудачу.

«Совершенно точно можно сказать, что он поджидал именно меня. Одна из камер видеонаблюдения сняла, что он приехал за 14 минут до моего появления. Там были и другие люди, но этот человек не обращал на них внимание, а напал именно на меня. У него была палка в руках, чтобы кинуть под колеса», — отметила блогер.

Девушка предполагает, что напавший хотел украсть Ducati Panigale SP2 2023 года стоимостью более 5 млн рублей, либо запугать ее. Из-за действий грабителя у Анны синяки, ссадины, а у мотоцикла серьезные повреждения. Она считает, что восстановление оболочки двухколесного друга обойдется в полмиллиона.

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