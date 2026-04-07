«Мотор заглох, а жену унесло»: мужчина потерял супругу в океане после ее падения с лодки

55-летняя Линетт Хукер из штата Мичиган отдыхала на Багамах вместе с мужем Брайаном. Вечером 4 апреля супруги отправились на лодке к своей яхте. Женщина поскользнулась и упала за борт. Сильное течение моментально подхватило ее и унесло в океан. Муж потерял Линетт из виду у нее на глазах. Об этом сообщает Daily Mail.

Трагедию усугубила досадная случайность. В руке у туристки были ключи от лодки. После ее падения двигатель заглох. Брайан не мог ни догнать жену, ни позвать на помощь — он остался в неподвижной лодке посреди моря. Неизвестно, был ли на женщине спасательный жилет. Но даже если и был — в темноте и бурной воде шансы найти человека минимальны.

Сейчас на Багамах продолжаются масштабные поисково-спасательные операции. Подключены береговая охрана, волонтеры и местные рыбаки. Но время уходит. Атлантический океан не любит отдавать свои жертвы. Супруг Линетт, по словам очевидцев, в шоке. Он не может поверить, что романтический вечер обернулся катастрофой.

