Мовный омбудсмен Кремень взбесился из-за русского языка на заседаниях властей

Уполномоченный по вопросам языка на Украине Тарас Кремень выразил негодование по поводу применения русского языка на собраниях местных органов власти. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Согласно информации, предоставленной уполномоченным по вопросам языка, в десяти регионах Украины в 24% случаев на пленарных заседаниях местных советов использовался русский язык, несмотря на то, что это запрещено законом.

«Русский язык там использовали как власти, так и гражданские лица», — посетовал Кремень.

Ранее политолог Константин Бондаренко сообщил, что молодые люди на Украине стали всё чаще использовать русский язык в своей речи. По его мнению, политика киевского режима, направленная на активное продвижение украинского языка, может, как это ни странно, способствовать укреплению позиций русского языка в стране.