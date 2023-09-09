«Можем выстрелить уже в первую минуту»: минометчик объяснил, в чем секрет быстроты действий на передовой

Минометы доставляют массу неудобств пехоте. Российские минометчики активно используют БПЛА для корректировки огня по противнику. Благодаря дополнительному «зрению» парни могут буквально с считанные минуты уничтожить вражескую позицию.

Как рассказал нашему корреспонденту боец с позывным Ангел, минометы бывают разного калибра, но общее у них одно: все эти орудия отличаются мобильностью. Уже через пару минут после выезда на обстрел расчет уже готов к работе.

«Нам надо только один раз выстрелить, и тут же наши коллеги с дронами, которые давали координаты цели, корректируют нас. Обычно бьем беглым огнем», — поясняет солдат в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению Ангела, со временем у минометчика все тело привыкает к выполнению задач: даже моторика рук вырабатывается особым образом. Ладони привыкают и считать, и наводить агрегат, и подвязывать.

«Как только приходит сигнал, чтобы подавить противника, нам нужно полторы-две минуты. Мы можем выстрелить уже в первую минуту. В расчете каждый знает свою работу, никто не переживает, ведь по времени все зафиксировано. Бывало, мы накрывали полностью украинский боевой минометный расчет и быстро уходили», — отмечает Ангел.

Минометы стреляют на дальность в несколько километров. Отстреляв свое, ребята быстро «сворачиваются» и отъезжают, чтобы не попасть на встречный огонь. Уже через час-два может прийти новое задание, поэтому минометчики постоянно в разъездах — только успевай закрывать уши, чтобы не оглохнуть, смеется Ангел.

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