«Может быть новатором»: психолог рассказала о скрытых талантах известного экстрасенса
Коуч Метальникова рассказала, может ли экстрасенс Гецати стать учителем магии
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Психолог Александра Метальникова назвала особенности характера известного мага, участника шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Константина Гецати, который привлекает внимание поклонниц своими строгостью и спокойствием.
Эксперт отметила, что основная жизненная задача Константина — оставаться независимым, не поддаваться на воздействия со стороны и манипуляции.
«У него также имеется серьезный потенциал к учительству. Он легко может быть новатором. Если бы Гецати открыл школу магии, она не была бы похожа на традиционную с черепами или змеями», — пояснила Метальникова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Реализовывать свои потенциалы, по словам психолога, Константину сильно мешает его чрезмерная самокритика.
«Он очень самокритичен. Ему было бы полезно научиться выключать это в определенные моменты и пользоваться лишь при необходимости», — добавила эксперт.
Полный психологический портрет провидца читайте здесь.