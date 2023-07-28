«Может быть новатором»: психолог рассказала о скрытых талантах известного экстрасенса

«У него также имеется серьезный потенциал к учительству. Он легко может быть новатором. Если бы Гецати открыл школу магии, она не была бы похожа на традиционную с черепами или змеями», — пояснила Метальникова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».