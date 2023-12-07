«Может быть ошибкой»: юрист рассказала, что может грозить Ладе Дэнс за неуплату налогов

Певица Лада Дэнс рискует остаться без денег к Новому году — ее счета может заблокировать ФНС. Как выяснил SHOT, исполнительница хита «Регги в ночи» оказалась должна налоговой почти миллион рублей и уже три недели не торопится оплачивать долг.

Если задолженность не будет погашена, то певица не только не сможет снять деньги со своих счетов, но и выехать за границу. Юрист Алла Георгиева рассказала, какое еще наказание грозит звезде. По ее словам, ФНС имеет право начислять дополнительные пени.

«Пока не будут эти суммы выплачены, счет не разблокируют. Однако работа ФНС часто оставляет желать лучшего. Свои косяки они списывают на технические условия. Бывает, что даже при выплаченной сумме долга он сразу не списывается, а если в системе висит долг, то налогоплательщик, как ни странно, является должником», — рассказала Георгиева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Если долг оплачен, а система выдает иные сведения, необходимо обратиться в ФНС, показать оплаченные квитанции или платежные поручения, продолжила эксперт.

«Если дело не в ошибке, а такая ситуация возникла действительно по причине неплатежей, то могут возбудить даже уголовное дело. Ошибка или нет, мы можем не знать. Должник должен доказать, что уже выполнил свой долг», — пояснила Георгиева.

Наказывают за уклонение от уплаты налогов строго, отметила юрист.

«За уклонение от уплаты налогов могут назначить штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет. Если за последние три года сумма долга превысила три миллиона рублей, то это уже считается особо крупным размером. Наказанием в таком случае может быть штраф от 200 до 500 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет», — заключила собеседница издания.

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