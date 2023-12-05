«Получит дополнительные 3 года лишения свободы»: куда может попытаться сбежать Абызов

Михаил Абызов, бывший министр по делам открытого правительства РФ, может отправиться в колонию строгого режима на 19,5 лет — именно такое наказание для чиновника, обвиняемого в создании организованного преступного сообщества, запросила Генпрокуратура России.

Абызов обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности, крупных хищениях. Также прокуратура просит лишить экс-министра Ордена Дружбы и назначить ему штраф в 470 млн рублей.



Юрист Алла Георгиева рассказала, сможет ли Абызов избежать наказания и уехать из страны.

Наказание неотвратимо

По ее словам, снизить срок наказания возможно, но только если будут на то основания, но совсем избежать — никак. Более того, сбежать у него не получится тоже.

«Абызов уже находится под арестом, а значит куда-то бежать — бессмысленно. Получит дополнительные 3 года лишения свободы за побег как минимум. Да еще будет находиться в строгих условиях содержания. Да и бежать сейчас очень сложно, исправительные учреждения максимально оснащены видеонаблюдением», — рассказала Георгиева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По ее мнению, несмотря на частичное погашение чиновником ущерба, этого будет недостаточно. Наказание назначено за сам факт совершения преступного деяния.

Путь исправления

Юрист отметила, что закон предусматривает смягчение строгого наказания на изменение вида исправительного учреждения только в определенных случаях.

«Для этого бывшему министру придется показать себя в период отбывания наказания с положительной стороны: исправиться, хорошо относиться к труду, положительно характеризоваться. Но самое главное — это отбыть уже какой-то срок наказания. Изменение исправительного учреждения на более «мягкое» не происходит автоматически», — подчеркнула Георгиева.

Фото: [ Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС ]

Бежать некуда

Даже если предположить, что сбежать чиновнику от уголовного преследования все же удастся, продолжила эксперт, это вовсе не означает, что на этом закончится его криминальная история.

«Следственные органы могут подать его в федеральный розыск. Вообще, бежать — это неправильная позиция. С побегом от следствия возникает много своих трудностей. Почти все страны континентальной Европы выдают, то есть экстрадируют виновных», — пояснила юрист.

В теории у чиновника есть большая вероятность скрыться от уголовного преследования в следующих странах: в Великобритании, Израиле, Франции, Польше, Японии и других государствах.

«Лидером по отказам в выдаче лиц, преступивших закон, является Великобритания», — заключила эксперт.

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