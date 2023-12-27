«Может эмигрировать из страны»: таролог раскрыла, что ждет Ивлееву и Киркорова после скандальной вечеринки

Уже прошла неделя с легендарной «голой вечеринки», которую так опрометчиво устроила блогерша Анастасия Ивлеева. Теперь диве грозит реальный срок по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» — ее заработками вплотную занялась ФНС, пишет SHOT .

Но на этом несчастья участников «голого» перфоманса не закончились. Филипп Киркоров и Лолита уже пожаловались, что их «вырезают» из новогодних огоньков, а сама Ивлеева, заливаясь неподдельными слезами, умоляет народ дать ей второй шанс, ведь с ней разрываются многомиллионные контракты, а инициативная группа во главе с актером Александром Иншаковым требует с проштрафившейся звезды один миллиард рублей за моральный ущерб.

Известный таролог Наталья Попова рассказала, что ждет опальных знаменитостей в будущем.

По ее словам, извинения не помогут, так как люди чувствуют себя оскорбленными.

Крокодиловы слезы

«Извиняться они начали после скандальной вечеринки, и то только после того, как она получила мощный общественный резонанс. Если бы фото с мероприятия не просочились в СМИ, то никто бы не услышал от них никаких извинений», — заявила Попова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Фото: [ Валентин Егоршин/ТАСС ]

Расплата уже наступила, и больше всего достанется организаторам и Лолите, уверена таролог.

Прощайте, старая гвардия!

«Конечно, откуда-то их вырежут, обычный зритель будет видеть гораздо меньше концертов с участием этих артистов. Это знак, потому что на пустом месте такого не случается — вся эта ситуация говорит о том, что старая гвардия уже не та и пора уступить дорогу молодым талантам», — пояснила Попова.

Таролог отметила, что уже в 2024 году участников «голой вечеринки» начнут забывать.

Звезда с похороненной карьерой

«Разорванные контракты и штрафы — это только начало. В следующем году Ивлеева исчезнет из ярких шоу, она потеряет крупную сумму. Пока она тут, но, когда поймет, что работать ей в России не дадут, она может эмигрировать из страны», — добавила Попова.

Фото: [ Социальные сети ]

Розовая кофточка

Таролог убеждена, что Киркоров сможет выйти сухим и воды.

«Киркоров очень умный и хитрый. Он отделается легким испугом. Он уже сказал, что пришел по наивности на вечеринку, но когда увидел все это, то немедленно ретировался. Киркоров заявил, что является патриотом нашей страны. Он всегда находит правильные слова. Вспомните розовую кофточку: кто о ней сейчас вспоминает?» — заключила собеседница издания.

Ранее певица Слава назвала срамотой «голую вечеринку» Ивлеевой.