«Может, и ключи вам дать?»: экс-муж Долиной вышел из себя из-за вопроса о скандальной квартире

Экс-супруг и бывший продюсер певицы Ларисы Долиной Илья Спицын впервые отреагировал на интерес СМИ к квартире, которую артистка недавно вернула через суд после сделки с мошенниками. Как передает aif.ru , его реакция была категоричной и исключила дальнейшее публичное обсуждение этой темы.

На прямой вопрос журналистов о том, кто сейчас занимает спорное жилье, Спицын резко парировал.

«Может вам и ключи от квартиры дать? Займитесь каким-нибудь полезным делом», — сказал он.

Этот комментарий прозвучал на фоне завершившегося судебного процесса. В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной к покупательнице Полине Лурье, признав сделку по продаже квартиры недействительной. Суд встал на сторону певицы, приняв во внимание ее доводы о введении в заблуждение мошенническими схемами. В результате судебного решения право собственности на недвижимость было возвращено Долиной, а Лурье, по данным издания, осталась и без квартиры, и без уплаченных за нее денег. Адвокат покупательницы Светлана Свириденко сообщила о подготовке жалобы в Верховный Суд. Последний нашел «грубые ошибки» в деле о квартире Ларисы Долиной.