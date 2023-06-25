«Может иссякнуть»: эзотерик назвала срок действия наложенного проклятья
Эзотерик Абравитова рассказала, как аннулировать наложенное проклятье
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Любые магические воздействия на человека извне, в том числе проклятья или сглаз, имеют срок действия.
Эзотерик Марианна Абравитова рассказала, сколько по времени может действовать наложенное на человека проклятье.
«Никто никогда не устанавливает временные рамки, поэтому оно может действовать вечно, если заложенная в него сила очень мощная. Если в роду какой-то человек сможет прервать череду негативных последствий так называемого проклятья каким-то очень светлым поступком, оно может иссякнуть», – заявила Абравитова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По словам собеседницы, действительно мощные кармические узлы пропадают сами по себе крайне редко.
«Обычно с этим работают экстрасенсы. Можно найти специалиста, который с этим работает и может развязать или прервать цепь страшных событий», – пояснила эксперт.
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