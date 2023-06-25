«Может иссякнуть»: эзотерик назвала срок действия наложенного проклятья

«Никто никогда не устанавливает временные рамки, поэтому оно может действовать вечно, если заложенная в него сила очень мощная. Если в роду какой-то человек сможет прервать череду негативных последствий так называемого проклятья каким-то очень светлым поступком, оно может иссякнуть», – заявила Абравитова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».