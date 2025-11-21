Может избежать тюрьмы: что грозит подмосковному похитителю нянь

46-летнему подозреваемому в похищении двух нянь в Подмосковье, третьей из которой удалось сбежать, грозит либо принудительное лечение, либо многолетнее тюремное заключение по совокупности тяжких статей. Адвокат Леонид Кример в эксклюзивном комментарии для REGIONS обозначил два возможных сценария развития дела.

Если же суд признает мужчину вменяемым, его ожидает суровое наказание даже без доказательства убийства — тела пропавших девушек не найдены, что исключает предъявление соответствующего обвинения. Совокупность преступлений может привести к реальному сроку до 30 лет лишения свободы, в течение которого следствие продолжит поиск пропавших девушек.

Обвиняемому предъявлен целый ряд тяжких статей, включая изнасилование с угрозой убийства, насильственные действия сексуального характера и принуждение к употреблению наркотических средств. Санкция каждой из этих статей предусматривает до десяти лет лишения свободы.

«Есть вариант, при котором он будет признан невменяемым и будет направлен на принудительное лечение. Потому что наркотики часто приводят к тому, что люди сходят с ума и перестают контролировать себя и свое сознание, не отдавая себе отчета в своих действиях», — рассуждает адвокат.

