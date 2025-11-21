Психопортрет хищника раскрыт: психолог объяснил тактику маньяка из Подмосковья

Действия подмосковного подозреваемого, удерживавшего девушек в Богородском, раскрывают картину расчетливого манипулятора с хищническим складом мышления. Психолог Илья Ахмедов в беседе с REGIONS составил психологический портрет преступника, объясняющий как механизм преступлений, так и его поведение после задержания.

Ключевые черты — полное отсутствие эмпатии, стремление к тотальному контролю и манипулятивность, доведенная до автоматизма. Практическая ценность такого анализа — в понимании типичных схем, которые помогут распознавать потенциальную опасность.

Преступник использовал отработанную тактику создания безопасной легенды. Роль отца, ищущего няню для ребенка, — классический прием для вызова доверия и снижения бдительности. Эта уловка создает иллюзию социальной нормальности и вызывает у жертвы желание помочь, что полностью маскирует истинные намерения. Его стратегия типична для хищника: выбор уязвимой цели, создание изолированной обстановки и применение средств подавления воли, таких как наркотики или алкоголь. Это доказывает патологическое стремление к доминированию и неспособность воспринимать других людей как личность — для него жертва была лишь объектом для реализации фантазий.

Отказ задержанного сообщать, куда пропали девушки, психолог считает закономерным продолжением его поведения.

«Такие люди редко признают вину, склонны считать себя умнее окружающих, верят, что смогут сохранить контроль над ситуацией до конца. Они могут воспринимать следствие не как угрозу, а как продолжение игры, в которой пытаются удержать власть», — заключил Ахмедов.

Это не просто жестокость, а стратегия сохранения контроля до конца, где сокрытие информации становится последним инструментом манипуляции.

Ранее были раскрыты пугающие причины зверств богородского маньяка.