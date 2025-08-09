Может не выжить: врачи нашли у Розенбаума букет болезней из-за курения

2 августа известный российский исполнитель шансона Александр Розенбаум был госпитализирован с симптомами, включающими сильный кашель и высокую температуру. Артист сообщил, что пытался лечиться самостоятельно, но его состояние ухудшилось. Об этом стало известно из сообщения Mash.

По информации, полученной из Телеграм-канала, у Розенбаума было обнаружено двустороннее воспаление лёгких, которое поражает несколько долей. Это серьёзное заболевание, требующее немедленного лечения.

В дополнение к этому, у Розенбаума обнаружили эмфизему лёгких, которая развилась из-за длительного курения. Медики выражают обеспокоенность: если певец не бросит курить, то из-за перенесённой пневмонии он может потерять голос.

В данный момент состояние артиста находится под постоянным наблюдением врачей, которые настоятельно советуют Розенбауму пересмотреть свой образ жизни, чтобы сохранить свой талант и восстановить силы.

