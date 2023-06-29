«Может передать вирус»: врач рассказала, при каких заболеваниях нельзя кормить ребенка грудью

Польза кормления младенца грудью была доказана уже не раз, но не во всех случаях это может положительно повлиять на здоровье и развитие малыша.

Враг-гинеколог Видновской РКБ Анна Филилеева назвала некоторые противопоказания для грудного вскармливания. По словам специалиста, кормить ребенка грудью категорически запрещено при наличии у матери инфекционных заболеваний.

«Это очень важно, потому как при наличии, например, ВИЧ-инфекции, мать может передать ребенку вирус путем кормления грудью. К таким опасным заболеваниям также можно отнести туберкулез в активной фазе, так как он передается воздушно-капельным путем», — заявила врач в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседница отметила, что кормление младенца грудью противопоказано в период до начала лечения, а также в течение двух недель после начала терапии.

«Также запрещено кормить ребенка грудью при наличии у матери герпетического стоматита, так как этот вирус может попасть в организм ребенка через слизистую», — пояснила гинеколог.

О других противопоказаниях кормления грудью читайте в нашем большом материале.