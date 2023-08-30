«Может попасть под статью о беспризорничестве»: что грозит фигуристке Горбачевой, если она продолжит «исчезать»

Внезапная пропажа 16-летней фигуристки Алины Горбачевой повергла в шок многих. Спортсменка как сквозь землю провалилась в Москве, к ее поискам привлекали МЧС, кинологов и даже аквалангистов, а позже она нашлась живой и невредимой. Но рано радоваться — исчезновение может повлечь за собой неприятные последствия, рассказала юрист Алла Георгиева.

Если родители девушки заключали со спортивной организацией или наставником специальный договор, в котором был прописан режим тренировок, и он вследствие инцидента был нарушен, то пострадавшая сторона может потребовать компенсацию.

«В рамках договора может наступить материальная, дисциплинарная, гражданско-правовая ответственность», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

То есть, если исчезновение спортсменки доставило неудобства тренеру, то за это заплатят родители. И наоборот — если выяснится, что нарушения в режиме возникли из-за конфликта с тренером, тогда уже родители могут потребовать компенсацию.

Кроме того, при повторном уходе из дома Горбачевой может грозить постановка на учет в подразделении МВД по делам несовершеннолетних. При этом будет учитываться масса факторов, подчеркнула юрист.

«Будут смотреть на ситуацию. Что спровоцировало ссору, если она была? Может, тренер грубо обращалась, может, заставляла слишком долго тренироваться. Если ушла специально, то тоже будут смотреть, что спровоцировало поступок», — пояснила Георгиева.

Если в будущем Алина продолжит исчезать, ей грозят более серьезные проблемы.

«При регулярных отлучках из дома она может попасть под статью о беспризорничестве. Полиция составит протокол по факту нарушения, известит об этом родителей, а также органы опеки. Далее правоохранительные органы соберут характеристики на подростка и ее семью, а комиссия по делам несовершеннолетних вынесет решение. В случае, если основания для постановки на учет ПДН будут и суд не отменит решения, спортсменку поставят на учет», — отметила юрист.

Ранее Горбачева сделала первое заявление после своего исчезновения.