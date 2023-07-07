«Может привести к инфаркту»: почему опасно прекращать лечение сердечно-сосудистых недугов в период «погодных качелей»

Синоптики обещают сильную жару в Московском регионе, а затем резкое похолодание до 20 градусов и дожди. Заведующий отделением кардиологии Долгопрудненской больницы Альберт Ягудаев рассказал, могут ли такие резкие перепады ухудшить состояние метеозависимых людей.

По словам эксперта, многие пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, к сожалению, в таких условиях могут прекратить прием лекарственных препаратов. Этого ни в коем случае делать нельзя.

«В жару у таких пациентов, как правило, снижается артериальное давление, и они прекращают прием гипотензивных препаратов. Но метеорологические условия меняются, давление скачет, и это может привести к инфаркту и инсульту. Поэтому гипертоники с высокой степенью метеочувствительности должны понимать, что нужно продолжать ранее подобранную гипотензивную терапию», — рассказал Ягудаев корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник также отметил, что метеозависимыми могут быть пациенты, страдающие хроническими заболеваниями. В первую очередь, это недуги опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы.

«Люди с артритами, ревматизмом, перенесшие острую недостаточность мозгового кровообращения, то есть инсульты, должны понимать, что резкие скачки температуры воздуха – большая нагрузка на организм. Поэтому нужно принимать прописанные препараты», — добавил кардиолог.

Ранее врач рассказал, кто рискует подцепить сибирскую язву.