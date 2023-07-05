«Заболевание протекает молниеносно»: врач рассказал, кто рискует подцепить сибирскую язву

По мнению главного врача Домодедовской ЦРБ, заслуженного врача РФ Андрея Осипова, распространение болезни не грозит жителям западной части России.

«Болезнь может проникнуть в европейскую часть России во время инкубационного периода, но у нас в стране существует план санитарной защиты территории, согласно которому специалисты проводят все необходимые профилактические мероприятия», — подчеркнул Осипов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сибирская язва вызывает поражение кожи, лимфатических узлов и слизистой системы, напоминает медик. При негативном сценарии организм пострадавшего от инфекции может впасть в общее септическое состояние — при нем нарушается кровоснабжения органов, что может привести к смерти.

«Заболевание протекает молниеносно и передается человеку от животных – например, от крупного рогатого скота. В группе риска находятся сотрудники ферм и конюшен. Чаще всего заболевание встречается на юге, севере страны или в Сибири. Также его можно обнаружить за границей – в Монголии, Китае, странах Средней Азии. Существует вакцина от сибирской язвы, и все сотрудники животных хозяйств, как и охотники, должны прививаться», — отметил Осипов.

Ранее мы писали, что на Ямале стартовал летний этап вакцинации оленей от сибирской язвы.