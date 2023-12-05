«Может привести к тяжелым болезням»: психолог рассказала, почему опасно угождать всем подряд

Всем людям хочется, чтобы их любили, прислушивались к их мнению, относились к ним с уважением. Однако в погоне за чужим одобрением можно получить достаточно серьезные проблемы с ментальным здоровьем — в этом уверены специалисты.

Психолог Наталья Тонконогих рассказала, чем опасен синдром «хорошей девочки». По словам эксперта, чрезмерная зависимость от чужого мнения способна разрушить человека.

«Каждый из нас уникален, и только проявление своих особенных талантов, характера, убеждений приводит к успеху. Стремление быть хорошим или хорошей для всех — это утопия, потому что все люди разные и угодить всем невозможно», — пояснила Тонконогих корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По ее мнению, все великие творцы в любой сфере деятельности добивались успеха только потому, что не обращали внимания на чужое мнение.

«Попытки соответствовать каким-то общим стандартам ведут к потере индивидуальности. Более того, человек начинает страдать, когда чувствует, что не вписывается в чужие рамки. Он буквально теряет себя, пытаясь доказать, что он очень хороший», — добавила психолог.

Особенно часто, продолжила собеседница, именно женщины стараются подстроиться под окружающих в семье, на работе, в кругу друзей.

«Человек угождает, подстраивается, хочет понравиться, а в итоге, теряя себя, получает депрессию, а иногда этот синдром «хорошей девочки» может привести к еще более тяжелым болезням. Думать надо, прежде всего, о себе. Если вас не хотят видеть, не слушают, постоянно критикуют — просто уходите и ищите себе другой круг общения», — посоветовала эксперт.

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