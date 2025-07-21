«Может проявлять агрессию»: психолог оценила состояние преображенного Плющенко

Легенда российского фигурного катания Евгений Плющенко оказался в центре внимания после радикальных изменений в своей жизни. Пластическая операция, смена имиджа, а теперь и новое увлечение конным спортом — поклонники заговорили о кризисе среднего возраста. Однако сам спортсмен категорически отвергает подобные предположения, пишет Общественная служба новостей.

Евгений Плющенко эмоционально отреагировал на заявления о кризисе среднего возраста. Мимо поклонников не прошли его новые увлечения и перемены во внешности, однако сам спортсмен отверг подозрения в переломном моменте в жизни.

«Смена внешности, новые глаза, мои хобби — это все не ваше дело, вас это никак не касается, нет желания комментировать что-либо из этого списка», — заверил фигурист.

Семейный психолог Наталья Наумова оценила ситуацию. По ее словам, после 40 лет многие мужчины действительно переживают сложный период. Они начинают экспериментировать с внешностью, осваивать новые виды деятельности, которые раньше казались недоступными.

«В отношении окружающих человек при этом может проявлять агрессию, и в такой момент посторонние подумают, что человек сам по себе такой. Но это просто сложный период перехода на новые возрастные рельсы, на этом пути крайне сложно сохранять эмоциональное равновесие», — сообщила психолог.

По версии эксперта, Плющенко выбрал относительно безопасный способ самовыражения. Вместе с этим специалист призвала не беспокоиться, ведь психологический кризис среднего возраста — явление распространенное и временное.

Ранее сообщалось, что Рудковская порадовалась призовым Плющенко за победу на турнире по паделу.