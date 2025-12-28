«Может прожить месяц»: у спасенной от блогера львицы из «Москвы-Сити» нашли неизлечимую болезнь

У львицы, спасенной волонтерами из частной квартиры в «Москва-Сити», обнаружили новую, смертельно опасную проблему. Как сообщил в своем Telegram-канале подмосковный парк львов «Земля прайда», у двух с половиной месячного хищника диагностирована вирусная лейкемия — тяжелая хроническая инфекция, поражающая иммунную систему и костный мозг. Этот диагноз ставит под еще большую угрозу и без того хрупкую жизнь животного, уже имеющего множественные травмы от пребывания в неволе.

Этот диагноз усложняет реабилитацию, которая и так была крайне трудной из-за последствий содержания в квартире: у львицы ранее выявили переломы трех конечностей, повреждение позвоночника и критическое истощение костной ткани из-за неправильного питания.

«Львица может прожить 1 месяц, полгода, 1 год или даже 5-10 лет. Все зависит от сил организма и его реакции на вирус», — говорится в посте.

Сейчас состояние хищницы остается крайне тяжелым: она «полностью лежачая», а ее кости, по словам волонтеров, «почти полностью прозрачны» и невероятно хрупки.

Прокуратура Москвы организовала проверку по факту жестокого обращения, а бывший владелец-блогер, отрицавший насилие, перечислил на лечение 500 тысяч рублей. Однако деньги не смогут компенсировать нанескнный здоровью ущерб, если его вина подтвердится.

Ранее блогер оправдался за содержание львицы и рассказал на допросе свою версию ее травм.