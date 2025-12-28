«Переломы были от болезни»: блогер из «Москва-Сити» оправдался за покалеченного львенка, который теперь не ходит

В Москве завершилась первая официальная беседа между правоохранительными органами и блогером, у которого накануне был изъят тяжело травмированный львенок. Видео опубликовала прокуратура Москвы.

Старший помощник прокурора встретилась с мужчиной для разъяснения обстоятельств инцидента, который вызвал широкий общественный резонанс. По данным пресс-службы надзорного ведомства, владелец животного заверил, что не допускал жестокого обращения с хищником, и в знак доброй воли уже перечислил 500 тысяч рублей на его лечение. По какой причине он не обратился к ветеренарам раньше он умолчал.

«Не били, его любили больше, чем себя! Любил, целовал, обнимал. <...> Врач подтвердил, <...> что переломы были из-за болезней. Может быть, из-за неправильного питания», — пояснил он.

Его версия сводится к тому, что переломы конечностей у животного могли быть вызваны болезнями или неправильным питанием, что якобы подтвердил приглашенный врач.

Однако предварительные данные следствия и осмотр специалистов рисуют иную картину. По информации РЕН ТВ, блогер приобрел 2,5-месячного львенка по объявлению и активно выставлял фото с ним в соцсетях. В ночь на 25 декабря он передал животное волонтерам в критическом состоянии. При осмотре у львицы, как уточнили в парке львов «Земля прайда», выявили три перелома конечностей, повреждение позвоночника и сильнейшее истощение. Прокуратура считает, что это стало результатом ненадлежащих условий содержания. Сейчас хищник, которого волонтеры характеризуют как «полностью лежачего» и имеющего «почти прозрачные» хрупкие кости, проходит сложную реабилитацию.

