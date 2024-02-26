Может сбежать: врачи удерживают своевольного Алибасова в реанимации

Супруга госпитализированного музыканта Елена Калинина рассказала, что ее муж Бари Алибасов не хотел ехать в больницу, а теперь остается там вынужденно. Об этом пишет «Газета.ру» .

Продюсер Бари Алибасов, как оказалось, не хотел ехать в медучреждение. По словам его жены, музыканта «еле затащили» в карету скорой помощи. На этом настаивала супруга, так как у бывшего лидера группы «На-На» подскочило давление. По словам Калининой, злую шутку со здоровьем 76-летнего композитора сыграла погода.

«Он и был в сознании, я его еле в «скорую» затащила. Говорит, я здоровый, вы что, перестраховщики, паникеры и все остальное. <...> В реанимации, потому что все-таки человек знаменитый, врачи тоже перестраховываются. А там за ним будут следить каждую секунду, чтоб не сбежал. Все равно страшновато, когда у человека 120 на 80, а потом вдруг поднялось давление», — отметила Калинина.

Собеседница отметила, что Алибасова врачи не смогут удерживать долго, да и ему уже лучше. Возможно, что уже скоро артиста выпишут. Как уточнила супруга музыканта, она уже ознакомилась с результатами обследования и анализов: по ним все хорошо.

Ранее сообщалось, союз ритуальных агентов готовит Алибасову стеклянный гроб и памятник с унитазом.