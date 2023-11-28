«Может стать рассеянным, плаксивым»: названы последствия финансовых проблем в семье для ребенка

Ребенок, который растет в здоровой атмосфере, отличается любознательностью, активностью, открытостью, жизнерадостностью, рассказала психолог Марина Философ. Если же поведение малыша обратное, это может свидетельствовать о проблемах в семье.

Так, отмечает эксперт, когда ребенок становится агрессивным, замкнутым, плаксивым, у него появляются проблемы с речью, нервные тики, трудности в запоминании информации — это явный показатель того, что ребенок находится в сильном нервном напряжении, вызванном атмосферой в семье. Дети считывают состояние родителей и становятся носителями негатива, от которого сложно освободиться.

«Например, в семье случился финансовый кризис, взрослые сильно переживают, много работают, ссорятся, уделяют меньше времени детям», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как следствие, продолжает Философ, ребенок не понимает, что происходит, но понимает, что его мир сломался. В зависимости от возраста, можно наблюдать разные проявления.

«Ребенок 7-10 лет может стать рассеянным, плаксивым, плохо запоминать информацию, может сократить общение со сверстниками. У подростка на первый план может выйти агрессивное поведение, он может искать близости и поддержки в компаниях сверстников, может проявиться желание игнорировать требования учителей», — рассказала специалист.

Психолог уточнила, что учителя в редких случаях могут повлиять на ситуацию, если смогут установить уважительное отношение к тому, что проживает ребенок, не игнорируя его чувств.

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