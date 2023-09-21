«Может, тут ее хозяин»: в Крыму обнаружили собаку, живущую на могиле

Блогер и зооволонтер из Крыма вот уже несколько недель специально приходит на городское кладбище Белогорска, чтобы покормить и напоить бело-рыжую собаку.

Спящего пса на одной из свежих могил Александр Степанов обнаружил еще в августе.

«У моей тещи здесь похоронен родственник, я привозил ее сюда и случайно увидел эту собаку. Через какое-то время мы снова приехали на кладбище, и собака опять спала на могиле», — рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Степанов.

Не отходит от хозяина

Во второй раз молодой человек уже снял видео, которое выложил у себя в соцсетях. Ролик тут же набрал десятки тысяч просмотров.

«Обалдеть! Собачка… Я в прошлый раз приходил — была. Вот опять. Я думал, она просто тут случайно оказалась, а спустя неделю она опять тут. Может, это ее хозяин тут похоронен?» — предположил Степанов на видео.

«Невыносимая преданность»

Тут же под постом полетели сотни комментариев. Люди со всей страны и даже из-за рубежа стали делиться похожими историями.

«Скорее всего, хозяин похоронен… Когда умер мой дядя, его овчарка Джульбарс каждый день ходила к нему на могилу на деревенское кладбище. Потом у Джульбарса отказали задние лапы, так он ползал туда, так на могиле и умер. Тетя пыталась не пускать, но он начинал скулить и выть. Невыносимая преданность», — написала Ирина из Минска.

Не менее душераздирающую историю рассказала и Тамара Меженина.

«В нашем городе на Дальнем Востоке прямо на автобусной остановке установили памятник собачке, которая была свидетелем гибели своего хозяина. 12 лет она там провела», — написала она.

Узнать, почему бело-рыжая собака спит на могиле белогорского кладбища, Александру Степанову не удалось. Но он теперь через день посещает собаку. Приносит ей воду и еду. В ближайшее время, по его словам, он заберет собаку на передержку и будет подыскивать ей хозяев. Судя по комментариям под постом, желающих забрать такое преданное животное уже предостаточно.

Фото: [ Из личного архива Александра Степанова ]

И для зооволонтеров не проблема даже расстояние. Как рассказал «Подмосковье сегодня» Степанов, за четыре года помощи животным он пристроил в дома уже порядка 20 кошек и собак.

Ранее зооволонтер рассказал, кто виноват в нелегкой судьбе животных.