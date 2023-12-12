«Можно брать в долг»: что разрешено верующим в Парамонов день

Православная церковь 12 декабря вспоминает святого мученика Парамона, который принял страшную смерть на плахе за отказ отречься от веры в Христа. В народе 12 декабря называют Парамон Зимоуказатель или Парамонов день.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, как правильно провести этот день и что делать категорически запрещено. По ее словам, в Парамонов день обязательно нужно проветрить свою квартиру, чтобы вместе со свежим воздухом в дом вошла удача.

«В этот день нельзя ссориться, иначе даже небольшое недопонимание может вырасти в настоящее противостояние, а помириться будет очень сложно. Все еще продолжается рождественский пост, поэтому все скоромное, алкоголь и бурное веселье под запретом», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Нельзя также отказывать в помощи тем, кто ее просит, уверена ясновидящая, потому что жадность и равнодушие, проявленные в этот день, могут запустить целую цепь несчастливых событий.

«В Парамонов день не возбраняется давать взаймы или одалживать что-то самим. Этот день отлично подходит для любых деловых мероприятий. Считается хорошей приметой сходить в гости к друзьям и родственникам, только с пустыми руками приходить нельзя: подарки, сделанные искренне, от всей души, потом вернутся вам сторицей — могут начать приходить деньги из неожиданных источников», — заключила собеседница издания.

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