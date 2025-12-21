Можно ли радоваться в пост: священник объяснил, что делать, если День рождения выпало в пост

День рождения, пришедшийся на период поста, не считается нарушением церковных правил при условии соблюдения умеренности и отказа от излишеств. Об этом сообщил священник Русской православной церкви Антоний Русакевич, передает REGIONS .

Пост не запрещает радость как таковую, но требует более сдержанного формата праздника без шумных застолий и избыточных развлечений. Такое разъяснение дал Антоний Русакевич. Оптимальной формой празднования считается спокойная семейная встреча или общение с близкими без демонстративного веселья и чрезмерного угощения.

Для верующих день рождения рассматривается как повод для благодарности за прожитый год и духовного осмысления жизни, а не только как бытовое торжество. Подготовку к дню рождения в пост рекомендуется начинать с посещения храма, участия в богослужении и личной молитвы, а не с организации застолья. Праздничный стол в пост допускается в постном формате с учетом церковного устава конкретного дня, при этом акцент делается на общение, а не на количество блюд.

Получение подарков и поздравлений в пост не запрещено, если они принимаются без стремления к роскоши и не нарушают внутреннего духовного настроя.

