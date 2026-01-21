«Можно оставить себе»: Amazon простил клиенту свою ошибку на $1850

Крупнейший онлайн-ритейлер Amazon допустил необычную ошибку, которая обернулась неожиданным подарком для покупателя. Один из пользователей платформы Reddit заказал на площадке видеокарту Asus ROG Astral RTX 5080 White Edition, являющейся одной из самых дорогих в линейке GeForce RTX 5080, за $1850.

Позже покупатель передумал и отменил заказ, решив приобрести устройство в розничном магазине Micro Center. Amazon оперативно обработал отмену и вернул ему деньги на карту. Однако через несколько дней курьерская служба все же доставила заказанную ранее видеокарту по адресу клиента.

Озадаченный пользователь связался со службой поддержки Amazon, чтобы сообщить о произошедшем. Представители компании, изучив ситуацию, подтвердили, что возврат средств был уже полностью завершен. Они признали, что ошибка произошла по вине логистической системы Amazon, и заверили клиента, что он может спокойно оставить видеокарту себе без каких-либо дополнительных оплат.

