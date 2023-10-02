«Можно посмотреть на яйца»: выяснилось, как быстро обнаружить порчу
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Нет сил, пропала энергия, на работе постоянно вспыхивают выматывающие конфликты с коллегами, семья на грани зазвала, дети отбились из рук. Что делать, если черная полоса не заканчивается? По мнению эзотериков, череда неудач может говорить о том, что на человеке порча.
О том, как самостоятельно определить чужое негативное воздействие, известная ясновидящая Инесса Алиева рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
«Чтобы определить, есть ли на вас негативное воздействие, возьмите колечко с ниточкой, сделайте маятник и спросите его: есть ли сглаз или порча? А чтобы самостоятельно избавиться от недуга, необходимо читать молитвы» — пояснила Алиева.
Есть и другие, древние способы, которыми еще пользовались наши бабушки, продолжила ясновидящая. Нужно кинуть спички в воду. Если они утонули — кто-то пытается вам навредить.
«Можно также посмотреть и на сырые яйца. Для этого нужно разбить яйцо, но магазинное не подойдет. Если желток растекся, а само содержимое мутное, да еще и с примесями крови, то на вас точно есть негативное воздействие. В таком случае нужно идти к специалисту», — заключила собеседница издания.
Ранее ясновидящая Алиева рассказала об опасностях, подстерегающих популярных блогеров.