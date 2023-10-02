«Можно посмотреть на яйца»: выяснилось, как быстро обнаружить порчу

«Можно также посмотреть и на сырые яйца. Для этого нужно разбить яйцо, но магазинное не подойдет. Если желток растекся, а само содержимое мутное, да еще и с примесями крови, то на вас точно есть негативное воздействие. В таком случае нужно идти к специалисту», — заключила собеседница издания.