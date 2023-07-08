«Можно привлечь суженого»: эзотерик рассказала, как устроить личную жизнь в День семьи, любви и верности

Праздник святых Петра и Февронии, который также называется Днем семьи, любви и верности, считается сильной магической датой. В этот день многие эзотерики проводят ритуалы не только на любовь, но и на другие блага.

Экстрасенс Инесса Алиева рассказала, какие обряды можно совершить в этот праздник. По словам ясновидящей, этот день отлично подходит именно для ритуалов на любовь.

«Можно привлечь, нагадать своего суженого с помощью свечей и красной нити. Можно закрепить уже имеющиеся у возлюбленных узы с помощью их общей фотографии. Для этого не нужно ничего, кроме фото и нескольких слов, произнесенных вслух», — заявила Алиева корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также собеседница отметила, что с помощью домашнего печенья можно восстановить в семье добродушные отношения, а с помощью простой монетки притянуть в свою жизнь финансовые блага.

«На пять копеек нужно произнести специальный наговор, а потом в течение месяца хранить монету в кошельке. Важно после этого правильно ее потратить», — добавила экстрасенс.

Подробнее о том, как правильно восстановить гармонию в отношениях с помощью печенья и привлечь суженого с помощью свечей, читайте здесь.