«Можно привлечь суженого»: эзотерик рассказала, как устроить личную жизнь в День семьи, любви и верности
Экстрасенс Алиева рассказала, как привлечь богатство в День семьи, любви и верности
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Праздник святых Петра и Февронии, который также называется Днем семьи, любви и верности, считается сильной магической датой. В этот день многие эзотерики проводят ритуалы не только на любовь, но и на другие блага.
Экстрасенс Инесса Алиева рассказала, какие обряды можно совершить в этот праздник. По словам ясновидящей, этот день отлично подходит именно для ритуалов на любовь.
«Можно привлечь, нагадать своего суженого с помощью свечей и красной нити. Можно закрепить уже имеющиеся у возлюбленных узы с помощью их общей фотографии. Для этого не нужно ничего, кроме фото и нескольких слов, произнесенных вслух», — заявила Алиева корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Также собеседница отметила, что с помощью домашнего печенья можно восстановить в семье добродушные отношения, а с помощью простой монетки притянуть в свою жизнь финансовые блага.
«На пять копеек нужно произнести специальный наговор, а потом в течение месяца хранить монету в кошельке. Важно после этого правильно ее потратить», — добавила экстрасенс.
Подробнее о том, как правильно восстановить гармонию в отношениях с помощью печенья и привлечь суженого с помощью свечей, читайте здесь.