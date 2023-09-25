«Можно разрушить жизнь»: эзотерик раскрыла, какую силу имеет слово, сказанное в гневе

Слова, сказанные в гневе, имеют огромную силу — можно причинить настоящее зло своему оппоненту. Эзотерики уверены — если хронически не везет, а из поколения в поколение повторяются одни и те же проблемы, то, скорее всего, на человеке лежит родовое проклятие, наслать которое можно необдуманными словами.

Эзотерик Аделина Панина рассказала, как определить родовое проклятие.

«Это всегда циклично повторяющиеся события либо по женской, либо по мужской линии. Определить его очень просто. Человек пытается выбраться из этого сценария, но итог всегда одинаковый», — заявила Панина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эзотерик пояснила, что по мужской линии проклятие действует через хронический алкоголизм, наркоманию, самоубийства. Женщин же ждет одиночество, бесплодие и другие проблемы со здоровьем. Даже смерть может наступать у проклятых в одно и то же время, уверена Панина.

«Самое страшное проклятие переходит от родителей ребенку. Само слово «проклятие» — это противоположность благословению. Можно благословить и дать защиту, и это будет очень мощная, сильная, конструктивная и положительная энергия. Можно проклясть, и тогда это будет полнейший деструктив», — пояснила собеседница издания.

Слова, сказанные в гневе, способны нанести чудовищный вред человеку. Проклятие держится от трех до семи поколений, и далеко не все маги берутся его снять. Однако человек может помочь себе сам, отметила эзотерик.

«Можно сменить фамилию, сменить отчество. Если в роду были алкоголики, то вести исключительно здоровый образ жизни. Если был деструктив, делать добрые дела. Таким образом можно побороть злой рок», — заключила собеседница издания.

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